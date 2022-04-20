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Кислиця в ООН: інтерпретація героїзму РФ - вбити сотні мирних людей і зґвалтувати десятки жінок

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (flickr.com/unisgeneva1)
Автор: Роман Мирончук

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Радбезу ООН у вівторок, 19 квітня, про "героїзм" російської армії, яка вбивала невинних громадян, ґвалтувала жінок і дівчат, а також грабувала будинки українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кислиці під час свого виступу в ООН.

Кислиця нагадав, що в понеділок президент РФ Володимир Путін вшанував 64-ту мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент глава Кремля послався на "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів даної бригади.

Він також розповів, що цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і місяць перебував у Бучі під Києвом, влаштувавши терор проти цивільного населення.

"Військові цієї бригади, багато з яких вже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства в Бучі. Така російська інтерпретація героїзму і мужності - вбити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ", - сказав Кислиця.

Він також підкреслив, що російські військові продемонстрували стійкість тільки в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами і навіть унітазами", - зазначив постпред.

Нагадаємо, Кислиця розповів, що Росію не переобрали в цілий ряд органів ООН.

Раніше Кислиця зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля Київської області, написаний своїй померлій мамі, яку вбили російські окупанти.

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Війна Росії проти УкраїниООН