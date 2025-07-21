RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Кишечная палочка в воде: где в Украине сейчас опасно купаться

В каких водоемах Украины сейчас опасно купаться (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В течение 11-17 июля 2025 года специалисты региональных центров контроля и профилактики болезней проверили качество воды в реках и водоемах, расположенных в пределах официальных пляжных зон по всей Украине. Из 95 отобранных образцов - 17 (17,9%) не соответствовали санитарным нормам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава.

В каких водоемах нельзя купаться

В министерстве отметили, что в этих 17 пробах зафиксировали превышение уровня лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП).

Кроме этого, был проведен химический анализ 71 пробы воды. 28 из них (39,4%) имели отклонения от установленных норм.

Где опасно отдыхать:

  • Киев - пляжи "Венеция", "Радуга" на Днепре и "Троещина" на реке Десенка и "Чорторый" в парке "Муромец". А также пляжи "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь" в Оболонском районе.
  • Киевская область - пляж детский "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района, городской пляж "Центральный" в Белой Церкви.
  • Винницкая область - пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" на Южном Буге.
  • Днепропетровская область - пляж на Монастырском острове города Днепра и пляж города Павлоград. Пляжи в городе Желтые Воды, а также в городе Кривой Рог на реке Ингулец и реке Саксагань.
  • Житомирская область - пляжи в Звягеле на ул. Богуна (р. Случь), г. Коростень (р. Уж), детский и взрослый пляжи в Гидропарке в г. Житомир на р. Тетерев.
  • Львовская область - озеро Задорожное с. Вербиж Николаевской ОТГ.
  • Николаевская область - пляж в г. Южноукраинск, пляж "Стрелка" в г. Николаев (р. Ингул); А также пляж "Чайка" в Николаеве на Днепро-Бугском лимане.
  • Полтавская область - пляжи в городе Гадяч на р. Псел и в городе Миргород на р. Хорол;
  • Ровенская область - городской пляж в г. Ровно (оз. Басов Кут), пляжи города Здолбунов на р. Устье. А также общественные пляжи города Здолбунов на пруду Малопроточном.
  • Тернопольская область - пляж в городе Хоростков Чертковского района возле урочища Дубина Чертковского района.
  • Хмельницкая область - пляж города Нетешин, городской пляж в г. Хмельницком.
  • Черновицкая область - городской пляж в Черновцах.

На этих локациях нельзя купаться из-за несоответствия качества воды, по состоянию на 18 июля.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях речные пляжи официально не зарегистрированы. Актуальную информацию о качестве воды в местах отдыха жители могут найти на сайтах областных учреждений или в местных СМИ.

Из-за военной ситуации в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях зоны отдыха на водоемах открывать не будут - такое решение приняли местные органы власти из соображений безопасности.

Отметим, что специалисты региональных центров контроля и профилактики болезней еженедельно мониторят качество воды в водоемах: проводят лабораторные исследования, чтобы вовремя выявить возможные отклонения от санитарных норм.

Качество воды проверяют еженедельно (фото иллюстративное: Getty Images)

Где безопасно купаться

Список локаций, где вода соответствует установленным нормам:

  • Киев - "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка" и "Центральный" на р. Днепр и "Тельбин". При этом официально пляжный сезон в Киеве и области не открыли.
  • Киевская область - в пределах городского пляжа в Переяславе.
  • Волынская область - в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия.
  • Днепропетровская область - в пределах пляжей "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и "Сагайдак" города Днепра, в пределах пляжей городов Верхнеднепровск и Зеленодольск, детского пляжа города Самар, в зоне набережной города Каменское. Пляжи в этом регионе тоже официально не открывали.
  • Ивано-Франковская область - в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.
  • Кировоградская область - на пляже "Гайворонский" города Гайворон на Южном Буге, в поселке Вольное Светловодского района на озере "Голубое", на пляже "Светловодский" в городе Светловодск на Днепре, на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха.
  • Львовская область - в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на реке Верещица в селе Верещица Яворивского района, населенных пунктах Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.
  • Николаевская область - в пределах пляжей городов Первомайск, Новая Одесса на Южном Буге. При этом в регионе запрещено купаться - такое распоряжение выдала ОГА.
  • Одесская область - в пределах пляжей Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия"10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; А также в пределах пляжей села Сычавка Южновской ОТГ; "Загар"и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе - в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж).
  • Полтавская область - на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на реке Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; пляжах города Кременчуг на р. Днепр и реке Сухой Кагамлык.
  • Ровенская область - в городе Дубровица Сарненского района на реке Горынь; села Обаров и поселков Гоща Ровенского района, Млинов Дубенского района.
  • Тернопольская область - на пляже в Тернополе.
  • Хмельницкая область - в пределах пляжа виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на реке Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на реке Горынь, городского пляжа в городе Славута на реке Богушевка, на пляжах городах Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на реке Хомора.
  • Черкасская область - в пределах пляжей Черкасс и Багачево.
  • Черновицкая область - в пределах пляжей города Большой Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.
  • Черниговская область - в пределах городского пляжа "Золотой берег" в Чернигове.

Ранее мы писали о том, как избежать инфекций в море и реке во время отпуска.

Читайте также о том, какие пляжи Одессы в этом году официально открыты для отдыха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПляжиМинистерство здравоохранения Украины