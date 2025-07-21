Кишечная палочка в воде: где в Украине сейчас опасно купаться

На этих локациях нельзя купаться из-за несоответствия качества воды, по состоянию на 18 июля.
В Закарпатской, Одесской и Сумской областях речные пляжи официально не зарегистрированы. Актуальную информацию о качестве воды в местах отдыха жители могут найти на сайтах областных учреждений или в местных СМИ.
Из-за военной ситуации в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях зоны отдыха на водоемах открывать не будут - такое решение приняли местные органы власти из соображений безопасности.
Отметим, что специалисты региональных центров контроля и профилактики болезней еженедельно мониторят качество воды в водоемах: проводят лабораторные исследования, чтобы вовремя выявить возможные отклонения от санитарных норм.
Где безопасно купаться
Список локаций, где вода соответствует установленным нормам:
- Киев - "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка" и "Центральный" на р. Днепр и "Тельбин". При этом официально пляжный сезон в Киеве и области не открыли.
- Киевская область - в пределах городского пляжа в Переяславе.
- Волынская область - в пределах пляжей городов Луцка, Нововолынска, поселка Любешева, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турия.
- Днепропетровская область - в пределах пляжей "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и "Сагайдак" города Днепра, в пределах пляжей городов Верхнеднепровск и Зеленодольск, детского пляжа города Самар, в зоне набережной города Каменское. Пляжи в этом регионе тоже официально не открывали.
- Ивано-Франковская область - в пределах пляжей Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.
- Кировоградская область - на пляже "Гайворонский" города Гайворон на Южном Буге, в поселке Вольное Светловодского района на озере "Голубое", на пляже "Светловодский" в городе Светловодск на Днепре, на пляжах поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха.
- Львовская область - в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, города Золочев на озере Молодежное, на реке Верещица в селе Верещица Яворивского района, населенных пунктах Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи.
- Николаевская область - в пределах пляжей городов Первомайск, Новая Одесса на Южном Буге. При этом в регионе запрещено купаться - такое распоряжение выдала ОГА.
- Одесская область - в пределах пляжей Одессы "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия"10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана; А также в пределах пляжей села Сычавка Южновской ОТГ; "Загар"и "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе в поселке Затока, сел Курортное, Большая Балабановка, пляжей "Рассейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка; в Измаильском районе - в селе Приморское и городе Черноморск (центральный пляж).
- Полтавская область - на пляжах города Кобеляки, поселков Белики и Новые Санжары на реке Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище; пляжах города Кременчуг на р. Днепр и реке Сухой Кагамлык.
- Ровенская область - в городе Дубровица Сарненского района на реке Горынь; села Обаров и поселков Гоща Ровенского района, Млинов Дубенского района.
- Тернопольская область - на пляже в Тернополе.
- Хмельницкая область - в пределах пляжа виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на реке Мукша, городского пляжа в городе Изяслав на реке Горынь, городского пляжа в городе Славута на реке Богушевка, на пляжах городах Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное на реке Хомора.
- Черкасская область - в пределах пляжей Черкасс и Багачево.
- Черновицкая область - в пределах пляжей города Большой Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.
- Черниговская область - в пределах городского пляжа "Золотой берег" в Чернигове.