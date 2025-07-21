Кишечная палочка в воде: где в Украине сейчас опасно купаться

В министерстве отметили, что в этих 17 пробах зафиксировали превышение уровня лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП).

Кроме этого, был проведен химический анализ 71 пробы воды. 28 из них (39,4%) имели отклонения от установленных норм.

Где опасно отдыхать:

На этих локациях нельзя купаться из-за несоответствия качества воды, по состоянию на 18 июля.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях речные пляжи официально не зарегистрированы. Актуальную информацию о качестве воды в местах отдыха жители могут найти на сайтах областных учреждений или в местных СМИ.

Из-за военной ситуации в 2025 году в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях зоны отдыха на водоемах открывать не будут - такое решение приняли местные органы власти из соображений безопасности.

Отметим, что специалисты региональных центров контроля и профилактики болезней еженедельно мониторят качество воды в водоемах: проводят лабораторные исследования, чтобы вовремя выявить возможные отклонения от санитарных норм.

Качество воды проверяют еженедельно (фото иллюстративное: Getty Images)

Где безопасно купаться

Список локаций, где вода соответствует установленным нормам: