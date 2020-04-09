У Кіровоградській ОДА повідомили подробиці зараження коронавірусом 20 медиків

Медичні працівники, які заразилися коронавірусом в Кіровоградській області, не працюють в одній лікарні, а частина з них могли заразитися у позаробочий час. Про це повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Ігор Кузьмін в ефірі "Громадського".

За його словами, зараз всі 20 медпрацівників знаходяться на самоізоляції. У них захворювання протікає в легкій формі.

"Це не з однієї лікарні. Треба розуміти, що це медичні працівники: серед них є один працівник аптеки, один працівник онкодиспансеру, медпрацівник з приватної клініки, шість працівників з Кіровоградської обласної лікарні, не є госпітальною базою для хворих коронавірусом", - повідомив Кузьмін.

Він також запевнив, що медики були забезпечені масками і рукавичками. У свою чергу Кузьмін додав, що ОДА проводить службову перевірку медустанов, щоб встановити причини захворювання.

"Ми розуміємо, що це могло відбуватися або в установах, або за їх межами", - заявив він.

Також Кузьмін зазначив, що Кіровоградська ОДА контактує з місцевими властями інших областей, де були зафіксовані масові інфікування медиків, приміром, у Тернопільській області.

"Ми сподіваємося на локалізацію... сподіваємося, що ми вже цього досягли в тих лікувальних закладах, де були перевірки і були виявлені хворі коронавірусом", - повідомив Кузьмін.

Нагадаємо, в Кіровоградській області коронавірусом заразилися 20 медичних працівників. При цьому у шістьох захворювання підтвердили 7 квітня.

Крім того, в Україні станом на ранок 9 квітня було підтверджено 1892 випадки захворювання коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.