В Кіровоградській області заразилися коронавірусом понад 150 медиків

У Кіровоградській області з початку епідемії коронавірусу заразилися 153 медичних працівників. Про це у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

За його словами, найбільша кількість інфікованих медиків зафіксували у приватній клініці Кропивницького - 50 осіб.

"Це 20% від загальної кількості працівників. Частина з них працювала за сумісництвом в інших обласних медзакладах", - зазначив голова ОДА.

Він також додав, що приватна клініка не входить в перелік госпітальних баз, які визначили для прийому хворих коронавірусом. Після спалаху захворювання там провели перевірку.

"Щоб мінімізувати подальші ризики поширення COVID-19, минулого тижня підписав розпорядження про рекомендації заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів у цьому закладі", - йдеться в повідомленні.

Також 30 інфікованих медиків виявили в Центральній міській лікарні Кропивницького (4% від загальної кількості працівників закладу), 19 медиків - в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни (8% від загальної кількості), 15 медиків - в Центрі екстреної швидкої допомоги (1,5% від загальної кількості), 12 медиків - в обласній лікарні (0,8% від загальної кількості).

"По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування, щоб визначити, заразилася людина в побутових умовах, або при виконанні службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 236 медпрацівників. При цьому 89 випадків зараження зафіксували у медиків обласного центру та 147 - у медиків районних установ.

Крім того, у Кременчуці закрили центральну районну лікарню через спалах COVID-19. У 43 медпрацівники лікарні та членів їх сімей підтвердили зараження вірусом.