У Кіровоградській області померли ще два пацієнта з COVID-19

Від коронавірусу в Кіровоградській області померли ще дві людини, загальне число смертей в регіоні досягло 4. Про це у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

За його словами, в області підтверджено 82 випадки коронавірусу, з яких 4 летальних.

"Помер 72-річний чоловік, який тривалий час перебував у Центральній міській лікарні Кропивницького з хворобою серця і був інфікований на коронавірус. Також в приватній клініці від поліорганної недостатності померла 54-річна жінка. Посмертні результати ПЛР-тестування підтвердили її інфікування COVID-19", - зазначив Балонь.

При цьому 50 осіб перебувають на госпіталізації, серед них у важкому стані - 7. Серед хворих - 28 медиків і 1 працівниця аптеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області померла пацієнтка з COVID-19 відразу після госпіталізації. Жінка проживала в Новомиргороді і занадто пізно звернулася за допомогою.

Сьогодні стало відомо, що в Полтавській області одужав перший пацієнт з коронавірусом. Зокрема, одужала 28-річна дівчина з Горішніх Плавнів. Діагноз їй поставили 27 березня, а захворювання протікало в легкій формі