У Кіровоградській області за добу від COVID-19 одужали понад 20 медиків

За минулу добу в Кіровоградській області підтвердили понад 30 випадків одужання від захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кіровоградської обласної державної адміністрації у Facebook.

За даними ОДА, у четвер, 7 травня, лабораторний центр підтвердив 33 випадки одужання від коронавірусу в області, серед одужалих - 22 медичних працівників.

Крім того, вчора в області підтвердили 5 випадків інфікування коронавірусом. Позитивні результати тесту на коронавірус виявили у двох чоловіків та жінки з Кропивницького, жінки з Кропивницького району та чоловіка з Олександрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість випадків коронавірусу в Україні зросла сьогодні до 14 195. За минулу добу лабораторні центри підтвердили понад 500 нових випадків інфікування. При цьому у Кіровоградській області загальна кількість випадків зросла до 408, з них 222 одужали.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області після контакту з хворим на COVID-19 пацієнтом коронавірусом заразилися 10 медичних працівників з Красноградського району. Загалом в області підтвердили вже понад 400 випадків коронавірусу.

Крім того, у Вінницькій області другий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом медиків. Загалом в області коронавірусом заразилися майже 160 медичних працівників. Кожен третій інфікований в області - медик.