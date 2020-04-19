У Кіровоградській області сьогодні 11 осіб одужали від COVID-19, серед них медики

В області вже зареєстровано 17 випадків одужання
У Кіровоградській області сьогодні, 19 квітня, підтвердили понад 10 випадків одужання від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня у Facebook.
За словами Балоня, сьогодні від захворювання на COVID-19 одужали ще 11 мешканців області. Одужання від коронавірусу підтвердили у:
Очільник ОДА зазначив, що станом на 19 квітня в Кіровоградській області було зафіксовано 17 випадків одужання від захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що за минулу добу в Україні від захворювання на коронавірус одужали понад 70 пацієнтів. Серед одужалих 12 медичних працівників та одна дитина.
Також РБК-Україна писало, що сьогодні кількість підтверджених випадків коронавірусу в Одеській області перевалила за 120. З початку поточної доби лабораторний центр підтвердив 9 нових випадків зараження коронавірусом.