У Кіровоградській області внаслідок ДТП загинули дві людини та ще одна травмувалася

Вчора, 12 травня, близько 18:30, у Кіровоградській області сталася ДТП у результаті якої загинули дві людини та ще одна отримала травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС).

Як повідомляється, на автодорозі "Олександрія-Миколаїв" у Кропивницькому районі водій ВАЗу 2104 допустив зіткнення із автомобілем ГАЗ 2705. Внаслідок чого водій ВАЗу загинув на місці, його пасажирка отримала травми і була доставлена до лікарні, де згодом також померла. Травмований водій ГАЗ 2705 наразі перебуває в лікарні.

Правоохоронці за цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю чотирьох автомобілів, внаслідок чого утворився затор. Аварія сталася на з'їзді зі Столичного шосе. У результаті ДТП обійшлося без важких травм.

Крім того, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення Skoda і MAN з жертвами. У результаті зіткнення загинули 2 людини, ще двоє постраждали.