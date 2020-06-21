У Кіровоградській області чоловік з ножем напав на поліцейського

У Кіровоградській області чоловік з ножем скоїв напад на поліцейського. Правоохоронець отримав удар ножем у шию.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За інформацією поліції, 36-річний правоохоронець перебував поза службою та в цивільній формі одягу, коли на нього напав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Конфлікту між чоловіками раніше не було.

"Правоохоронець був негайно доправлений до лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - розповіли в поліції.

Нападника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі під час затримання зловмисника загинув поліцейський, який отримав вогнепальне поранення.

Підозрюваного у вбивстві поліцейського у Дніпрі вчора взяли під варту.