В Кіровоградській області COVID-19 виявили у 2 вагітних та 1 дитини

В Кіровоградській області коронавірус виявили у двох вагітних жінок і одну дитину. Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Балонь.

За його словами, в обох жінок і дитини легка форма захворювання. При цьому дитина перебуває на ізоляції обласної лікарні.

"Серед інфікованих в Кіровоградській області є 2 вагітні 1 жінка з Кропивницького та 1 жінка з Долинського району. Обидві мають легкий перебіг хвороби і знаходяться вдома на самоізоляції. В Кіровоградській області поки на COVID-19 інфікований 1 дитина. Мова йде про 11-річну дівчинку з Кропивницького. Вона має легкий перебіг хвороби і знаходиться на ізоляції в обласній лікарні", - написав Балонь.

Також голова ОДА зазначив, що інформація про нібито трьох хворих дітей в Олександрії не відповідає дійсності, так як ПЛР-діагностика не виявила у них захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області зафіксували ще дві смерті від COVID-19. Загальна кількість жертв збільшилася до чотирьох. Всього в області 82 пацієнта з підтвердженою коронавірусною хворобою.

Відзначимо, за добу кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилась на 224 людини. Всього зафіксовано 1892 випадків заражень.