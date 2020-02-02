У Кіровоградській області автомобіль в'їхав в електроопору, є постраждалі

Сьогодні, 2 лютого, в Кіровоградській області в результаті зіткнення автомобіля з електроопорою постраждали 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 3-ї години ночі у місті Гайворон автомобіль Chery Amulet зіткнувся з електроопорою, після чого спалахнув. Пожежу було ліквідовано о 03:28.

Зазначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Ніни Богач постраждав водій та четверо пасажирів автомобіля. Постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Деміївської сталося зіткнення патрульного автомобіля Toyota Prius та легкового автомобіля Renault Kangoo. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Від удару Kangoo вилетів на тротуар.

Також РБК-Україна писало, що у Києві ввечері 30 січня по вулиці Академіка Заболотного сталася смертельна автомобільна аварія. Поблизу Тютюнової фабрики збили чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.

Крім того, у Білій Церкві ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка. Загиблий перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.