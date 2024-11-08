В Кировоградской области глава МСЭК требовала взятку от парализованного воина

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Ирине Корниловой, она же - руководитель Александрийской межрайонной МСЭК, а по совместительству - депутат городского совета от партии "Европейская солидарность".

Фото: руководитель Александрийской межрайонной МСЭК Ирина Корнилова

По материалам дела, должностная лицо требовало 2 тысячи долларов от раненого воина ВСУ за пожизненное установление ему второй группы инвалидности.

Подробности расследования

Как установило расследование, украинский защитник получил тяжелое ранение в ходе боев во времена Яра весной 2023 года. Тогда обломки российской управляемой авиабомбы ранили военного, после чего левую сторону его тела парализовало.

Впрочем, руководительница МСЭК все равно требовала взятку от военного за оформление статуса человека с инвалидностью.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность должностной лица и задержали ее "на горячем", когда она получала всю сумму взятки.

Что грозит главе МСЭК

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Более того, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.