В Кировоградской области на полигоне инструктор избил солдата: ГБР начало расследование

По данным правоохранителей, 17 сентября 2024 года во время занятий по огневой подготовке произошел конфликт между одним из курсантов и инструктором.

"В результате спора чиновник избил военнослужащего примером автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", - уточнили в ГБР.

На следующий день правоохранители открыли производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Досудебное расследование продолжается.



