У Киргизії встановили причетність екс-президента до вбивства спецназівця

Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв причетний до вбивства начальника спецназу "Альфа" під час штурму його будинку в Кой-Таші в серпні 2019 року. Експертиза довела, що залишок кулі на бронежилеті і одязі загиблого свідчить, що смертельний постріл був здійснений зі зброї Атамбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури Киргизії.

Повідомляється, що в ході слідства були проведені необхідні слідчі заходи, зокрема допити осіб, визнаних потерпілими у справі, огляди місця події, слідчий експеримент, призначені судово-медичні, біологічні, медико-криміналістичні та балістичні експертизи.

"Вилучені речові докази, сукупністю яких встановлена причетність Атамбаєва і Каната Сагимбаева (охоронець - ред.) до вбивства Усенбека Ниязбекова (загиблий спецназівець - ред.) і замаху на вбивство інших потерпілих", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що експертиза довела, що залишки кулі на бронежилеті і одязі загиблого свідчать про те, що "зроблений постріл з мисливської рушниці, тобто СВД (гвинтівка), що належить Атамбаєву".

Нагадаємо, в Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.

Пізніше Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ниязбекова під час штурму резиденції. Після чого колишній президент заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.

У грудні минулого року Атамбаєву офіційно пред'явили звинувачення у вбивстві начальника спецназу "Альфа" під час штурму його будинку в Кой-Таші.