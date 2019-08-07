У Киргизії помер боєць спецназу при спробі захоплення екс-президента

При спробі силового захоплення колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва помер боєць спецназу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на місцеве інформагентство "24".

Наголошується, що спецназівець під час штурму отримав поранення. Його відвезли в лікарню і направили на операцію. Проте медикам не вдалося його врятувати і вони повідомили про смерть потерпілого.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизії, до лікарні надійшли 36 постраждалих, з них 15 співробітників силових структур. У потерпілих різні травми - вогнепальні поранення, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку.

"Один боєць спецназу був узятий на операцію, але, не зважаючи на всі реанімаційні заходи, помер", - підтвердили медики.

Також повідомляється про те, що о 0:42 за місцевим часом почалася друга спроба штурму будинку Алмазбека Атамбаєва. Прибуло підкріплення.

Нагадаємо, 7 серпня в Киргизії спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. В результаті силової операції кілька людей отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і попрямував до столиці країни Бішкеку.

Атамбаєв очолював Киргизію з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для порушення кримінальних справ проти екс-президента. Його вже кілька разів викликали на допит, але він не прибув. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.