Кіра Муратова померла: в мережі сумують за легендою кінематографа

Режисера не стало у середу, 6 червня

У мережі сумують про легендарного українського режисера і сценаристе Кіри Муратової, яка померла в середу, 6 червня.

"Так, вона сильно хворіла, так, ми були до цього готові, і все-таки звістку про смерть людини такого масштабу завжди збиває з ніг. Тепер уже зовсім не додзвонитися", - шкодує літературний критик Юрій Володарський.

Скріншот поста (facebook.com/Юрий Володарський)

"Щоденники і все, що колись писала, хочу спалити, знищити. І попіл розвійте мій, роздмухайте і на смітник викиньте мене, віддайте в зоопарк на поживу звірам. Хочу, щоб від мене залишилися тільки фільми — і все". Кіра Муратова. R.I.P." – написав Іван Козленко, директор "Довженко-Центр".

Скріншот поста (facebook.com/ivan.kozlenko)

"Іноді дивишся на людей на вулиці і думаєш: "вони живуть як безсмертні". А як ще їм жити? Це як у притчі — чоловік висить над прірвою на травинці, але при цьому з насолодою жує ягоду з сусідньої травинки. Ось це і є життя. А як тільки він цю ягоду є перестане, то побачить безодню. Відчує, що травинка кінчається. Адже людина знає, що помре в будь-якому випадку — як би добре не було сьогодні. І ця глибина сумна і жахлива, людина намагається не думати про неї. Тому дуже багато поверхневого мистецтва. І це правильно. Це жива тремтяча поверхню. Взагалі так і треба жити. Треба жити поверхнею. Це чудово, звичайно — зробити твір, який поведе тебе в глибину. А потім потрібно подивитися на сонечко і знову жити так, ніби ти безсмертний", - процитував режисера продюсер Денис Іванов.

Скріншот поста (facebook.com/dennis.ivanov.77)

"Вона вміла втілювати і не звертати уваги. Вона залишиться в пам'яті через нестримність і парадоксальність її фільмів, через жарти її колег, через просто її особливість... Який короткий цей відведений час", - написала журналіст Ірина Плехова.

Скріншот поста (facebook.com/plekhova)

"Померла Кіра Муратова. Краща. Геній. Говорили кілька тижнів тому. Розповідала, як працювали з Висоцьким, я статтю писав про "Короткі зустрічі", - висловив жаль про смерть режисера російський кінокритик Антон Долін.

Скріншот поста (facebook.com/adolin3)

"Від людини багато що залежить, але в кінцевому підсумку нічого...", Кіра Муратова. Як завжди, висловилася прямо і мудро. І пішла... R. I. P." – написала директор кінотеатру "Кінопанорама" Наталія Соболєва.

Скрингшот поста (facebook.com/natala.soboleva)

Нагадаємо, чим прославилася легенда кінематографу.

Термінова новина за 6 червня