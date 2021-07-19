На Кіпрі протест проти обмежень через коронавірус переріс у заворушення

На Кіпрі учасники демонстрації проти ковід-обмежень і вакцинації від COVID-19 ввечері неділі, 18 липня, влаштували заворушення. За відомостями поліції, після акції протесту близько 2500 осіб вирушили до штаб-квартири телекомпанії Sigma TV, де почали бити вікна в будівлі і підпалили кілька автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Телекомпанія повідомила, що поліцейські в будівлі охороняли її співробітників. Представники Sigma TV засудили "боягузливу атаку". Їх підтримав президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, який назвав те, що трапилося "ударом по демократії". Влада не допустить "погроз або шантажу" і з усією суворістю відреагує на порушення законодавства, попередив глава держави.

Телекомпанія займає критичну позицію щодо противників вакцинації. У минулому Sigma TV вже ставала об'єктом атак критиків ковід-обмежень.

Кількома днями раніше на Кіпрі був введений особливий паспорт вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2. Цей документ необхідний для відвідування супермаркетів, торгових центрів, ресторанів та інших магазинів. А вакцинацію від ковіда розширили, тепер щеплення дозволено робити і підліткам у віці 16-17 років.