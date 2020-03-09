На Кіпрі підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом

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Кіпр залишався останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих коронавірусом

На Кіпрі підтвердили два випадки інфікування новим коронавірусом. Про це повідомляє CNA.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну виступить із заявою для преси о 18:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Кіпр залишався останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 8 березня кількість випадків захворювання коронавірусом в Європейському регіоні становить 9 358, з них 255 - летальні. Найбільшу кількість хворих зафіксовано в Італії - 5 883.

Також РБК-Україна писало, що за станом на 8 березня в Україні не зафіксовані нові випадки зараження коронавірусом. Лабораторія не підтвердила наявність коронавірусу в зразках 6 пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на COVID-19, а також в зразках 14 осіб, які контактували з ними.

Раніше глава спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня. За його словами, упор в боротьбі з коронавірусів в майбутньому може "переміститися з експорту на імпорт".