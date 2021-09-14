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На Кіпрі першу дозу COVID-вакцини отримали 80% населення

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Кіпру Міхаліс Хаджипантела заявив, що 80% населення країни отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу. Обидві дози отримали 76% мешканців Кіпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Herald.

За словами міністра, країна досягне позначки у 80% людей, які завершили курс вакцинації, протягом найближчих двох-трьох тижнів. МОЗ планує активізувати зусилля з вакцинації, щоб країна вступила в зимовий сезон якомога захищенішою.

Міністр зазначив, що Кіпр увійшов до числа тих країн Євросоюзу, які досягли або перевершили мету щодо вакцинації, яка була встановлена блоком.

За даними соцопитувань, тільки 13% мешканців Кіпру не хочуть вакцинуватися, чи взагалі проти цього.

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КипрВакцинаціяКоронавірус