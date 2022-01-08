RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Кіпрі виявили гібрид штамів коронавірусу "Дельта" і "Омікрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий штам коронавірусу виявили вчені на Кіпрі. Він є гібридом варіантів "Дельта" і "Омікрон", і отримав назву "Дельтакрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив завідувач лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології кіпрського університету Леонтіос Кострікіс, новий штам має генетичну основу як у "дельти". При цьому, зазначив вчений, У варіанту є такі мутації, як у "Омікрона".

Кострікіс додав, що в результаті досліджень вдалося знайти значну кількість мутацій, які раніше виявлялися тільки під час випадків зараження "Омікроном". За словами вченого, у цього варіанту було виявлено 30 мутацій, 10 з яких ідентифікували на Кіпрі.

Він також уточнив, що новий штам дослідники назвали "Дельтакрон". Цей варіант виявили у 25 пацієнтів з коронавірусом, з них 11 госпіталізовані, а 14 - проходять лікування вдома.

Нагадаємо, на початку 2022 року у Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2.

Читайте РБК-Україна в Google News
КипрКоронавірусОмикрон