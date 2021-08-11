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Кіпр розширив список вакцин для в'їзду туристів: що треба знати

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Кіпр, Середа 11 серпня 2021 16:59
Кіпр розширив список вакцин для в'їзду туристів: що треба знати Фото: Кіпр розширив список вакцин для в'їзду туристів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Туристи можуть безперешкодно подорожувати до Кіпру за наявності COVID-сертифікату. Зокрема, було розширено список вакцин від коронавірусу, отримання яких спрощує відвідування острову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Республіці Кіпр.

"Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідним органом України, є підставою для безперешкодного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, до списку таких вакцин входять

  • Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
  • Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
  • Pfizer-BioNTech Vaccine;
  • Moderna Vaccine;
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
  • Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
  • Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
  • AstraZeneca-Covishield;
  • AstraZeneca-SKBio.

Нагадаємо, що Кіпр посилив правила в'їзду для мандрівників з України, невакцинованим для перетину кордону необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту.

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Кипр Коронавірус Вакцина від коронавірусу
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