Кіпр розширив список вакцин для в'їзду туристів: що треба знати
Фото: Кіпр розширив список вакцин для в'їзду туристів (Getty Images)
Туристи можуть безперешкодно подорожувати до Кіпру за наявності COVID-сертифікату. Зокрема, було розширено список вакцин від коронавірусу, отримання яких спрощує відвідування острову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Республіці Кіпр.
"Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідним органом України, є підставою для безперешкодного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, до списку таких вакцин входять
- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech Vaccine;
- Moderna Vaccine;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
- AstraZeneca-Covishield;
- AstraZeneca-SKBio.
Нагадаємо, що Кіпр посилив правила в'їзду для мандрівників з України, невакцинованим для перетину кордону необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту.