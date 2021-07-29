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Кіпр змінює правила в’їзду для невакцинованих українців: що потрібно знати

Автор: Марія Кучерявець

Кіпр посилює правила в'їзду для мандрівників з України. З цього тижня невакцинованим для перетину кордону необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

Зокрема, пасажири, які не пройшли імунізацію від COVID-19, повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний тест.

Крім цього, до отримання результату (3 години) громадянам необхідно буде залишатися я на самоізоляції.

Однак, за інформацією МЗС, вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Вакциновані пасажири в разі наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.

Нагадаємо, нещодавно три країни Європейського союзу відкрилися для українських туристів.

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Кипр