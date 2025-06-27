Бросил гранату из окна из-за шума соседей: в Киеве будут судить мужчину

Инцидент произошел в апреле этого года в Подольском районе столицы.

По словам правоохранителей, боеприпас взорвался на крыше припаркованного автомобиля Volkswagen, от взрывной волны также пострадало еще одно авто - Peugeot, стоявшее рядом.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Полицейские оперативно установили, что к инциденту причастен 42-летний житель этого же дома. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Во время допроса задержанный объяснил свои действия тем, что ему мешал шум соседей. У него изъяли другие доказательства, свидетельствующие о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Правоохранители выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, среди статей: умышленное убийство, телесные повреждения, кражи и наркопреступления.

Сейчас следствие по фактам хулиганства и хранения боевого припаса, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото: в Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей (facebook.com/UA.KyivPolice)