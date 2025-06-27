Бросил гранату из окна из-за шума соседей: в Киеве будут судить мужчину

В Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей. В результате взрыва были повреждены припаркованные автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Инцидент произошел в апреле этого года в Подольском районе столицы.
По словам правоохранителей, боеприпас взорвался на крыше припаркованного автомобиля Volkswagen, от взрывной волны также пострадало еще одно авто - Peugeot, стоявшее рядом.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Полицейские оперативно установили, что к инциденту причастен 42-летний житель этого же дома. Мужчину задержали в процессуальном порядке.
Во время допроса задержанный объяснил свои действия тем, что ему мешал шум соседей. У него изъяли другие доказательства, свидетельствующие о незаконном хранении взрывчатых веществ.
Правоохранители выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, среди статей: умышленное убийство, телесные повреждения, кражи и наркопреступления.
Сейчас следствие по фактам хулиганства и хранения боевого припаса, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Фото: в Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей (facebook.com/UA.KyivPolice)
Ранее РБК-Украина сообщало о взрыве гранаты в Подольском районе Киева.
Также в Шевченковском районе столицы произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.
В одной из многоэтажек в Святошинском районе из-за взрыва гранаты пострадали двое мужчин, а произошел инцидент в ночь на 28 апреля.
А вот несколькими днями ранее данного случая взрыв гранаты в Голосеевском районе Киева привел к фатальным последствиям - тогда погиб мужчина 1968 года рождения. Предварительные данные указывали на самоубийство.
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