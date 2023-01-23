RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бросил гранату в сторону полицейских и устроил стрельбу: в Днепре задержали военного

Фото: в Днепре задержали военного, который бросил гранату в сторону полицейских и устроил стрельбу (dp.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители в Днепре задержали военнослужащего, который бросил гранату в их сторону, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

После шести часов переговоров полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний военный, которого разыскивали за кражу оружия. Мужчина арендовал квартиру на проспекте Гагарина в Днепре.

К счастью, в результате действий злоумышленника никто не пострадал.

С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.

По данному факту правоохранители открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, в Сумах задержали агента ФСБ России, который пытался устроиться в военную администрацию для сбора секретной информации.

Кроме того, правоохранители разоблачили российскую агентурную сеть, участники которой корректировали ракетные удары по Днепру, в том числе по объектам энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияСлужба безопасности УкраиныЗадержание