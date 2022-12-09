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К концу суток и в субботу Киев накроет туманом

Фото: туман накроет Киев в субботу (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

До конца суток и в субботу, 10 декабря, Киев накроет туманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По сообщению Укргидрометцентра, на который ссылается КГГА, возможна видимость 200-500 м.

Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане соблюдать следующие правила безопасности:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Пешеходов призываем быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отмечается в сообщении КГГА.

Сегодня, 9 декабря, РБК-Украина сообщало, что в Киеве днем ухудшилось качество воздуха. Высокие характеристики загрязнения отмечаются на правом берегу столицы.

Раньше мы писали, что Киев накрыло смогом.

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Киев