С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список

Мобилизация в Украине

Напомним, что с 4 мая в Украине отменен статус "ограниченно подходящий" и остается только "пригодный" и "непригодный".

Ранее мы писали, что в Минобороны утвердили новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к службе и упорядочили прохождение службы ограниченно пригодными. С полным списком болезней с которыми освобождают от мобилизации - можно ознакомиться здесь.

Также мы писали, что с 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этой даты все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные.

Детальнее о том, какие правила работают уже сейчас и что изменится с новым законом, РБК-Украина писало в отдельном материале.

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