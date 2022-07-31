Кім підтвердив загибель Вадатурського під час обстрілів Миколаєва

"Миколаїв - Місто-герой. Кожного дня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська", - написав Кім.

Загибель Вадатурського

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомило, що сьогодні внаслідок чи не найбільшого за весь час війни обстрілу Миколаєва загинув Герой України та власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон", що про нього відомо читайте тут.

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