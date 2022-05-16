Кім Чен Ин наказав мобілізувати військових через спалах COVID-19

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про мобілізацію військових для налагодження поставок медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу. Політбюро Трудової партії Кореї знову провело екстрену нараду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В ході засідання Кім Чен Ин заявив, що медикаменти не були поставлені в аптеки, попри те, що влада розпорядилася "негайно випустити і поставити ліки з державного резерву" і "перевести роботу аптек на цілодобовий режим".

У зв'язку з чим лідер КНДР видав указ про "негайну стабілізацію постачання медикаментів в Пхеньян із залученням потужних сил військово-медичного напрямку Народної армії КНДР".