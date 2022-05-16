Кім Чен Ин наказав мобілізувати військових через спалах COVID-19
Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про мобілізацію військових для налагодження поставок медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу. Політбюро Трудової партії Кореї знову провело екстрену нараду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В ході засідання Кім Чен Ин заявив, що медикаменти не були поставлені в аптеки, попри те, що влада розпорядилася "негайно випустити і поставити ліки з державного резерву" і "перевести роботу аптек на цілодобовий режим".
У зв'язку з чим лідер КНДР видав указ про "негайну стабілізацію постачання медикаментів в Пхеньян із залученням потужних сил військово-медичного напрямку Народної армії КНДР".
Нагадаємо, напередодні у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. У пацієнта виявили "Омікрон".
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