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Кім Чен Ин відреагував на хворобу Трампа

Автор: Инна Собора

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин направив президенту США Дональда Трампа послання співчуття, побажавши йому всього найкращого. Також він сподівається, що Трамп швидко вилікується від коронавіруса.

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Про це пише Reuters.

Кім Чен Ин висловив співчуття і передав "теплий привіт" Трампу і його дружині.

"Він (Кім, - ред.) щиро сподівається, що вони (Трамп і дружина, - ред.) Відновляться якомога швидше. Він сподівався, що вони обов'язково подолають це", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус Також захворіла його дружина Меланія.

Раніше повідомлялося, що Трампу, який хворіє коронавірус, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.

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