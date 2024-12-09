Число жертв удара по Днепропетровской области возросло: в больнице скончался еще один пострадавший

Число жертв российского удара по Днепровскому району 30 ноября возросло. В больнице скончался 63-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он добавил, что, несмотря на все усилия медиков, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

По информации Лисака, врачи боролись за жизнь пострадавшего во время российского удара мужчины больше недели.

"Это уже пятая жертва той атаки. Соболезнования всем, кто потерял близких", - сообщил он.

Российский удар по Днепровскому району 30 ноября

Вечером 30 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Днепровскому району, что повлекло за собой масштабные разрушения и гибель людей. В результате атаки возникли три пожара: загорелись многоквартирный дом, частный дом и помещение магазина.

Воздушная тревога в области была объявлена в 17.21. Через 20 минут жители услышали взрыв. Впоследствии сообщили о возгорании трех зданий.

Сначала было зафиксировано трое погибших и 19 раненых, среди которых 11-летний мальчик. Позже количество жертв возросло до четырех, а пострадавших - до 21.

У многих были зафиксированы тяжелые травмы, включая повреждения органов и переломы.

Президент Украины Владимир Зеленский и местные чиновники осудили очередной акт террора, выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что виновные будут привлечены к ответственности.