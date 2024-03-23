Количество жертв теракта в Подмосковье возросло, часть людей погибла не от выстрелов

По данным Следственного комитета РФ, количество жертв теракта превысило 60 человек. Из здания, которое до сих пор горит внутри, продолжают выносить тела, поэтому количество жертв может возрасти.

Источники Telegram-канала BAZA сообщают о 70 погибших.

Многие тела были найдены в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь - там люди прятались от стрельбы. По информации СМИ, они задохнулись из-за дыма во время пожара.

Также среди них якобы было найдено тело одного из террористов, которое опознали по бомбе, которая была при нем. Взрывчатку забрали саперы.

Рассказ очевидца

Один из зрителей, которые находились в концертном зале "Крокус Сити Холл" рассказал о нападении террористов.

По его словам, в зал вошли четверо вооруженных людей и сразу начали расстреливать зрителей.

"Валили всех в упор. Кого видели, сразу на месте. Они прям неожиданно вошли, кто успел, бросился прямо через сцену. То есть туда, за кулисы. Нападавшие зажгли, коктейли Молотова. С первого раза не получилось у них, он погас, но они второй раз тут же в зал следом бросили", - рассказал очевидец.

Мужчина отметил, что толпа зрителей численностью 400-500 человек пыталась выйти по пожарной лестнице, но она была закрыта. Поэтому они вышли через центральный вход в первой волне.