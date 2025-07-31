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Количество жертв атаки на Киев растет: из-под завалов вытащили еще одного погибшего

Киев, Четверг 31 июля 2025 12:31
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Количество жертв атаки на Киев растет: из-под завалов вытащили еще одного погибшего Фото: количество жертв атаки на Киев растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве продолжают разбирать завалы после ночного обстрела. В разрушенном подъезде многоэтажки в Святошинском районе спасатели нашли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда в Святошинском районе вытащили погибшего.

"В результате удара по этому дому уже шестеро погибших, а вместе по Киеву - 8", - отметил глава КГВА.

Ночная атака на Киев

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Основной целью агрессора стала жилая инфраструктура столицы, в частности многоэтажки в спальных районах.

Наибольшим разрушениям подверглись Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.

В Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Из-под завалов до сих пор продолжают доставать пострадавших. На месте удара работают спасатели, медики и все соответствующие службы.

В общем известно, что в столице после ракетного удара погибли дети, десятки людей получили ранения, в частности работники полиции, которые ехали на вызов во время атаки.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет. Часть улиц и проспектов остаются перекрытыми.

Работники ДТЭК уже начали восстанавливать электроснабжение.

По предварительным данным, во время обстрела россияне выпустили более 300 дронов и не менее 8 ракет. Силы ПВО работали, однако часть вражеских целей прорвалась, нанеся значительные разрушения. Существует вероятность применения реактивных дронов, которые трудно перехватывать из-за их скорости.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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