Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве превысило 10 человек

ДТП в Киеве 11 июля

Напомним, авария между маршрутным такси и грузовиком произошла во второй половине дня, 11 июля. Маршрутка протаранила грузовик на проспекте Леонида Каденюка, в Днепровском районе.

Предварительное расследование показало, что водитель не придерживался безопасной дистанции. Грузовик был припаркован в крайней правой полосе.

Среди пострадавших в результате аварии оказалась несовершеннолетняя девушка.

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