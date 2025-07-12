Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве превысило 10 человек

В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве, которое произошло 11 июля, число пострадавших увеличилось до 12 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечено, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Досудебное расследование продолжается.

"Среди полученных гражданами телесных повреждений - преимущественно переломы, ссадины и ушибы", - сообщили в полиции.

ДТП в Киеве 11 июля

Напомним, авария между маршрутным такси и грузовиком произошла во второй половине дня, 11 июля. Маршрутка протаранила грузовик на проспекте Леонида Каденюка, в Днепровском районе.

Предварительное расследование показало, что водитель не придерживался безопасной дистанции. Грузовик был припаркован в крайней правой полосе.

Среди пострадавших в результате аварии оказалась несовершеннолетняя девушка.

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