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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве превысило 10 человек

Киев, Суббота 12 июля 2025 00:13
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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве превысило 10 человек Фото: число пострадавших в ДТП в Киеве возросло (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Мария Рагуткина

В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве, которое произошло 11 июля, число пострадавших увеличилось до 12 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Среди полученных гражданами телесных повреждений - преимущественно переломы, ссадины и ушибы", - сообщили в полиции.

Отмечено, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Досудебное расследование продолжается.

ДТП в Киеве 11 июля

Напомним, авария между маршрутным такси и грузовиком произошла во второй половине дня, 11 июля. Маршрутка протаранила грузовик на проспекте Леонида Каденюка, в Днепровском районе.

Предварительное расследование показало, что водитель не придерживался безопасной дистанции. Грузовик был припаркован в крайней правой полосе.

Среди пострадавших в результате аварии оказалась несовершеннолетняя девушка.

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