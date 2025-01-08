Количество раненых в Запорожье возросло до 30 (фото)

Количество раненых в Запорожье после обстрела оккупантов 8 января возросло до 30 человек. Атака продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОвА Ивана Федорова, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Сначала до шести возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью.

"Один человек погиб", - рассказал Федоров.

Глава ОВА отметил, что атака РФ продолжается. "Находитесь в безопасных местах", - предупредил Федоров.

Последствия атаки РФ на Запорожье 8 января (t.me/ivan_fedorov_zp)

30 пострадавших

Позже стало известно, что тридцать человек пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье 8 января.

"Они доставлены в больницы областного центра. На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники", - отметил Федоров.

Реакция омбудсмена

На атаку РФ по Запорожью уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, РФ вновь подтвердила свою истинную сущность государства-террориста, осуществив очередной варварский обстрел гражданского населения города Запорожье.

"В результате этого циничного преступления уже известно о погибших и раненых. Обстрел мирного населения является военным преступлением, за которое виновные должны понести ответственность в международных судах!" - напомнил он.

Лубинец призвал международное сообщество не просто осуждать эти акты агрессии, но и действовать решительно - вводить новые санкции, предоставлять Украине больше средств для обороны и поддерживать все усилия для привлечения России к ответственности.