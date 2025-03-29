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Киллер "Шахедов": бойцы ГУР уничтожили два дрона РФ экспериментальным оружием (видео)

Фото: производство оружия для противодействия дронам будет масштабировано (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 29 марта российские оккупанты запустили по Украине дроны. Бойцы ГУР применили экспериментальное оружие, уничтожив два "Шахеда" подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления разведки Минобороны Украины.

"29 марта 2025 года во время ночной воздушной атаки государства-агрессора России операторы ГУР МО Украины применили экспериментальную новейшую систему "дрон против дрона" - подряд уничтожены два вражеских "Шахеды". Результаты - на эксклюзивном видео", - говорится в сообщении.

 

В разведке рассказали, что примененные экспериментальные дроны-перехватчики ГУР являются совместной разработкой Украины и международных партнеров нашего государства. Масштаб производства будет увеличен.

"После этапа испытаний и применения в боевых условиях оружие показало высокую эффективность. Объемы производства убийц "Шахедов" будут масштабированы, - резюмировали в ГУР.

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