Києву та п'яти областям слід збільшити число COVID-бригад, - НСЗУ

Фото: в лікарнях не вистачає мобільних бригад (РБК-Україна)

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні і завантаженістю мобільних бригад Києву і ще п'яти регіонам слід збільшити їх кількість. Наприклад, у Київській області мобільні бригади були майже втричі більше завантажені роботою, ніж в середньому по Україні.

Про це на брифінгу заявив голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський.

За його словами, на сьогодні в Україні сформовано близько 1,6 тисячі мобільних бригад з медиками для надання допомоги пацієнтам з коронавірусом. В середньому одна мобільна бригада за серпень зробила близько 130 заборів матеріалу для тестування на COVID-19.

"Найбільш завантаженими в серпні були мобільні бригади у Київській області, де на одну бригаду доводилося 365 тестувань. У Києві - 284 тестів на одну бригаду, Рівненській області - 208, Тернопільській - 203, Закарпатській - 197 і Волинській - 188. З урахуванням такої завантаженості вважаємо, що медичним установам в цих регіонах слід збільшити кількість мобільних бригад", - заявив Віленський.

Він додав, що це дозволить забезпечити своєчасне тестування всіх пацієнтів і вчасно розпочати їх лікування у разі підтвердження діагнозу.

Нагадаємо, станом на 14 вересня в Україні підтверджено майже 157 тисяч захворювань, більше 3 200 смертей і майже 70 тисяч українців одужали. При цьому щодня підтверджується від 2,5 до близько 3 тисяч випадків.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує пік смертності від коронавірусу в Європі в жовтні-листопаді.