Рубан заперечує поліпшення ситуації з COVID: протиріччя епідеміологічній науці

По Києву не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що при такому стрімкому зростанні захворюваності карантин вихідного дня не може бути ефективним і вважає єдиним варіантом стримування ситуації введення локдауну.

"У Києві не спостерігається зниження основного показника важкої і середньої форми тяжкості хворих. На тлі зниження кількості тестувань знижується і кількість позитивних випадків. А взагалі що стосується карантину вихідного дня, це може бути ефективна міра, але не при такому стрімкому зростанні захворюваності. Це можна порівняти з тим, як пожежу гасити ложкою, а не спеціальними засобами. Тому потрібно вводити обмеження по всій країні і запропонований локдаун може призвести до ефекту", - сказав Рубан.

Також він підкреслив, що зараз не може бути поліпшення ситуації з коронавірусом в країні. Єдиною причиною зменшення кількості нових випадків є зниження тестування на вихідних.

"Що стосується об'єктивного показника, це госпіталізації у важкій і середній формі важкості - вони незмінно високі і йде тенденція до зростання, а не зниження. Тому говорити про поліпшення ситуації на сьогодні - це взагалі протиріччя будь-якій епідеміологічній науці, тому що на сьогодні дійсно складна ситуація у всій країні. І введення обмежувальних заходів необхідне".

Раніше сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні знижується число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня з 23 по 29 листопада.

Також в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу найбільше заражень зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.