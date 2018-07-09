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Інтерв'ю

Києву вистачить хлору для знезараження питної води, - водоканал

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 15:12
Ілюстративне фото (vodokanal.kiev.ua)
Ілюстративне фото (vodokanal.kiev.ua)

Фахівці шукають альтернативу хлору для знезараження води

Києву достатньо хлору, який використовують для знезараження води у столиці. Про це повідомив генеральний директор "Київводоканалу" Дмитро Новицький, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами гендиректора, підприємство наразі використовує рідкий хлор для знезараження питної води.

"Місто Київ станом на сьогоднішній день у достатній кількості забезпечене рідким хлором", - сказав Новицький.

У "Київводоканалі" також зазначили, що в Україні наразі розглядають різні способи знезараження води як альтернативу хлору.

"Опрацьовується декілька варіантів заміни цього знезаражувача на сучасні та безпечніші - низькоконцентрований гіпохлорит натрію, змішані оксиданти, чи діоксид хлору", - повідомила прес-служба КМДА.

Нагадаємо, нещодавно "Київводоканал" заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження.

Так, усередині червня 2018 року на підприємстві "Дніпроазот", яке виробляє рідкий хлор, заявили, що припиняють поставки та зупинють виробництво рідкого хлору. Це призводить до складної ситуації зі знезараженням питної води.

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Теги публікації: водоснабжение, вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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