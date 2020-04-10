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"Київстар" виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на боротьбу з COVID-19 в Україні

Новини » Прес-релізи     10.04.2020 - 09:18
"Київстар" виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на боротьбу з COVID-19 в Україні

"Київстар" спільно з БФ "Твоя опора" закупить апарати штучної вентиляції легень та монітори, що відстежують стан тяжкохворих пацієнтів. Решту коштів буде спрямовано на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків, що зараз знаходяться на передовій боротьби із вірусом.

Зокрема, сім українських лікарень у різних регіонах України отримають 10 апаратів ШВЛ Savina 300 Select та 20 моніторів пацієнта Vista 120 від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager.

&quot;Київстар&quot; виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на боротьбу з COVID-19 в Україні

"Великий бізнес не може залишатися осторонь у такі складні для країни та світу часи. Тому ”Київстар" виділяє благодійну допомогу на закупівлю найнеобхіднішого високоякісного обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій в українських лікарнях. Ми віримо, що це обладнання слугуватиме не лише в боротьбі з пандемією коронавірусу, а ще довгі роки рятуватиме людські життя, – коментує Олександр Комаров, президент Київстар. – Цей проект ми реалізовуємо зі своїм давнім партнером та одним з найавторитетніших благодійних фондів України – "Твоя опора".

Проект здійснюється у партнерстві з БФ "Твоя опора", який провів моніторинг медичних закладів, що будуть приймати хворих на коронавірус, та звернувся до компанії із відповідним запитом на благодійну допомогу. Фонд має надійну репутацію та проходить щорічний аудит діяльності. Звітність можна переглянути на сайті фонду http://tvoya-opora.org/

"З початку карантину наш фонд буквально за лічені дні переформатував свою роботу, направивши всі зусилля на подолання кризи, викликаної COVID-19. Я глибоко вражена такою колосальною і масштабною підтримкою компанії Київстар, адже кожна гривня виділеної допомоги – це порятунок для наших співвітчизників. Це також чудовий приклад для бізнесу, який зараз об’єднався в боротьбі з невидимим ворогом", – коментує Маша Єфросиніна, Голова Опікунської ради фонду "Твоя опора".

Благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи VEON щодо етичності ведення своєї діяльності.

"Проект з компанією "Київстар" став для нас дуже важливим. Не лише через ту значну користь, яку він принесе українській медицині. Для нашого фонду велика честь співпрацювати з компанією, яка входить в міжнародну групу "Veon". Адже обираючи своїх партнерів, компанія "Київстар" керується виключно високими стандартами міжнародних комплаєнс політик, що насамперед підтверджує статус нашого фонду, як партнера з бездоганною репутацією", – коментує Валерія Татарчук, засновниця фонду "Твоя опора".

Нагадаємо, як подяку українським медикам за їхню щоденну працю "Київстар" нараховує їм по 150 гривень бонусних коштів на мобільні рахунки. Бонуси були автоматично нараховані абонентам Київстар із закладів охорони здоров’я первинної ланки та місць надання медичних послуг первинної ланки, що внесені до публічного реєстру електронної системи охорони здоров’я. Їх перелік був наданий мобільному оператору Національною службою здоров'я України (НСЗУ)*. Також медики можуть звернутися до оператора особисто, зателефонувавши з номера, що внесений до реєстру, та залишити заявку за номером 477*103. Зарахування бонусів відбудеться протягом 5 робочих днів – після перевірки та підтвердження НСЗУ наданих у заявці даних.

Довідка про обладнання:

Апарат ШВЛ Savina 300 Select - передовий високоякісний апарат для штучної вентиляції легень з інтелектуальним режимом вентиляції легенів та капнографом для пацієнтів в критичному стані, тобто забезпечує ефективну терапію при будь-якому стані пацієнта як дорослих так і дітей.

Монітор пацієнта Vista 120 дозволяє контролювати життєві показники важкохворого пацієнта, коли він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії та реанімації.

Довідка про Київстар:

"Київстар" - найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,2 млн абонентів. Акціонери "Київстар" – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). "Київстар" понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

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