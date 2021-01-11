Київстар запровадив цифровий графічний підпис для обслуговування абонентів

Впровадження графічного підпису – це можливість пришвидшити обслуговування, а ще екологічний спосіб документообігу, адже не потребує використання паперу.

Київстар першим серед телеком-операторів України впровадив для обслуговування абонентів цифровий графічний підпис документів.

Тепер у фірмових магазинах Київстар, а також в національних та регіональних мультибрендових мережах електроніки* для підключення контрактної форми обслуговування використовується цифровий графічний підпис на екрані, що значно спрощує та пришвидшує процес, а також є більш екологічним. Оскільки не потрібно витрачати час на підготовку та друку паперових документів, підключення на контракт тепер займає близька 5 хвилин.

Цифровий графічний підпис - це власноруч зроблений підпис фізичної особи на екрані планшету, що нерозривно пов’язується з договором та підтверджується кваліфікованим електронним підписом оператора. Функціонал став можливим завдяки впровадженню в роботу в фірмових магазинах Київстар та мультибрендових мережах електроніки нового застосунку для обслуговування та продажів "Jet". Це додаток власної розробки компанії Київстар для більш комфортного та швидшого обслуговування абонентів. Його функціонал містить найпопулярніші послуги та дозволяє надавати їх в кілька разів швидше. Наприклад, раніше на заміну втраченої SIM-карти витрачалось 10 хвилин, а в додатку "Jet" - лише 1 хвилина. Заміна SIM на USIM займала в середньому 2 хвилини, а з "Jet" лише 8 секунд.

*мультибрендові мережі електроніки - це партнерські магазини, в асортименті яких є смартфони, планшети та телеком-послуги.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25,8 млн абонентів мобільного та 1,1 млн абонентів фіксованого зв’язку. Послуги 4G Компанії доступні на території, де проживає 86% населення України.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні і є найбільшим платником податків до державного бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією