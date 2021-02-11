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Київрада проголосувала за 140 млн грн на COVID-вакцину, які ініціював Кличко

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 17:46
Київрада проголосувала за 140 млн грн на COVID-вакцину, які ініціював Кличко Фото: Київська міська рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Депутати Київської міської ради підтримали ініційований мером Києва Віталієм Кличком проект рішення про внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці. Таким чином, Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

За ініціативу мера Києва проголосували 89 депутатів.

"Ми маємо упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що веде переговори з декількома європейськими та американськими виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці.

Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину планується закупити напряму - у виробника

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