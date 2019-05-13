Київську область накриють грози

Погода в Україні: у Київській області очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується, гроза збережеться до кінця доби, 13 травня.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні погода буде дощовою, у всіх областях країни очікуються грози. Грози охоплять всю територію країни. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +23.

У столиці також прогнозуються дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +21...+23. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

За словами синоптика Наталки Діденко, погода у Києві сьогодні буде дощовою, місцями очікуються грози.

Як зазначила синоптик, дощова погода ще довгий час буде зберігатися в країні, але місцями опади будуть чергуватися з проясненнями.

"Парасольки на найближчий час залишаються в Україні найактуальнішими. Дощі, грози. Місцями опади будуть чергуватися з проясненнями", - розповіла вона.

Крім того, у найближчий тиждень залишається ймовірність дощів в західних областях країни, а також в Одеській та Вінницькій областях.