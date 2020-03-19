У Київській ОДА розповіли про другу заражену коронавірусом

У Київській області заразилась коронавірусом жінка, член родини першого хворого в області. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Зазначимо, що зараз її стан середньої тяжкості.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області заразився коронавірусом нардеп Сергій Шахов.

РБК-Україна писало, що Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавирус, 16 випадків підтвердили.

Зазначимо, 18 березня народний депутат Сергій Шахов повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусом. Нардеп розповів, що перебуває вдома у самоізоляції та має підвищену температуру. Пізніше дану інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи.