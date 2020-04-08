У Київській області зафіксували новий випадок коронавірусу

Сьогодні, 8 квітня, у Київській області зафіксовано 121 випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, у Київській області лабораторно підтверджено 121 випадок захворювання коронавірусом, що на один випадок більше ніж повідомлялося раніше.

Також зазначається, що в Обухівському районі зафіксовано 33 випадки, у Києво-Святошинському районі 30, крім того, по одному випадку підтвердили у Білоцерківському, Ставищенському та Бориспільському районах, чотири у Броварському районі, три у Васильківському районі.

По два випадки зареєстровано у Макарівському та Миронівському районах, 8 у м. Бориспіль, один у м. Васильків, 5 у м. Вишгород, по чотири у м. Біла Церква та Броварах, 9 у м. Ірпінь, три у м. Фастів, по одному у смт. Ворзель, у м. Гостомель та у смт. Коцюбинське.

Крім того, наразі четверо людей одужало та п’ять померло.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на двотижневій обсервації у рамках карантину через пандемію коронавірусу перебувають 207 осіб.

Також за порушення карантинних обмежень у бюджет Києва стягнули 91 тис. 800 гривень. Зокрема, в столиці правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину і відкрили 4 кримінальні провадження.