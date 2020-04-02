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У Київській області підозрюють коронавірус у 258 осіб

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 13:17
У Київській області підозрюють коронавірус у 258 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У 64 людей підтвердили коронавірусну інфекцію 

Сьогодні, 2 квітня, у Київській області лабораторно підтверджено 64 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, за даними Центру громадського здоров’я, у Київській області у 64 людей зафіксували коронавірусне захворювання та ще у 258 осіб підозрюють хворобу.

Як зазначається, 27 підтверджених випадків зафіксовано в Обухівському районі, 12 у Києво-Святошинському районі, 6 у місті Бориспіль, по три випадки у Білій Церкві та Броварах, по два в Ірпені та у Васильківському районі, по одному випадку налічують у Ворзелі, Гостомелі, Бучі та у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Ставищенському, Макарівському районах

Також два пацієнти з Броварів та Білої Церкви одужали, проте померло 3 людини. Крім того, медичне спостереження встановлено за 701 контактною особою.

Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. З них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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