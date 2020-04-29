У Київській області виявили спалах коронавірусу ще в одному гуртожитку

У Київській області в селі Зазим'я в гуртожитку для літніх людей зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

В гуртожитку для літніх людей коронавірусом заразилися 13 осіб, при цьому було зафіксовано два летальних випадки. Так, один чоловік помер внаслідок ускладнень від коронавіруса, а в другому випадку поки не відомо, чи була людина хвора COVID-19.

Зараз на коронавірус перевірили решти 12 мешканців гуртожитку. Результати тестів повинні бути оприлюднені вже завтра. Поки навколо гуртожитку встановили карантинну зону і санітарний пост, а також чергує поліція.

Нагадаємо, у гуртожитку Петропавлівської Борщагівки у Київській області виявили спалах коронавіруса. Так, вірус підтвердили у шести жителів і коменданта. При цьому зазначалося, що спалах вірусу виявили випадково після того, як одному з жителів стало погано і він втратив свідомість. Пізніше стало відомо, що у гуртожитку встановили КПП і чергує поліція.

Крім того, у Почаївській обласної психоневрологічної лікарні Тернопільської області коронавірус підтвердили у двох працівників і 26 пацієнтів.