У Київській області водій на смерть збив неповнолітнього пішохода

Фото: ДТП у Борисполі (facebook.com/pol.kyivregion)

Встановлено, що водій був у тверезому стані

У Борисполі (Київська область) вчора близько 19:10 24-річний водій, житель Харківської області, керуючи автомобілем Mercedes Benz наїхав на 17-річного хлопця, який перетинав проїзну частину неподалік пішохідного переходу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.

Як повідомляється, у результаті наїзду неповнолітній отримав тілесні ушкодження та помер у відділенні інтенсивної терапії Бориспільської лікарні.

"Встановлено, що водій був у тверезому стані. Його транспортний засіб вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання. Призначено ряд експертиз", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановського водій автомобіля Mitsubishi в'їхав у три авто, які стояли на світлофорі. Про жертв та постраждалих не повідомлялося.

Також в Києві на Шулявському шляхопроводі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту повністю було паралізовано. Пізніше стало відомо, що в лікарні Києва помер один із постраждалих.